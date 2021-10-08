Казань, 8 октября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали семь новых случаев смерти от коронавирусной инфекции. В республике от COVID-19 с начала пандемии скончался по состоянию на 8 октября 781 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Https://pixabay.com Стоп ковид

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Очередными жертвами заболевания стали четыре женщины и трое мужчин в возрасте от 50 лет до 81 года. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии с 11 октября ужесточают антиковидные меры. Концертные залы, театры, цирки и кинотеатры смогут работать только при заполняемости залов не более 50% (не более 500 человек). Эти же меры распространяются на культурные, спортивно-физкультурные, зрелищно-развлекательные мероприятия.

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