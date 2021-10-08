Оренбург, 8 октября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. В Оренбургской области в рамках расследования резонансного дела о массовой гибели людей от отравления алкоголем задержаны три человека. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Sledcom.ru Следственный комитет

По версии следствия, нелегальное производство и сбыт опасной спиртосодержащей продукции в крупном размере организовал 29-летний житель Орска. Сбыт суррогата людям осуществляли 60-летний житель села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летняя жительницы поселка Красночабанский Домбаровского района. Следователи ходатайствуют о заключении всех трех задержанных по стражу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области с 6 по 7 октября от отравления суррогатным алкоголем погибли 11 человек — жители Домбаровского района и города Ясный. На 8 октьяр числожертв увеличилось до 14. Возбуждено пять уголовных дел.