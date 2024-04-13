Вакцина от COVID — оружие, вакцинация — жертвоприношение. Российские ученые
Москва, 8 октября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Высказывания высокостатусных российских медиков и ученых о том, что вакцинация детей является «жертворпиношением», а вакцина от COVID-19 — биологическим оружием привел лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на платформе YouTube.
Политолог рассказал, что 27 июля 2021 года «Общественная служба новостей» ознакомила читателя с заявлением заместителя заведующего кафедры военно-полевой хирургии в Государственном институте совершенствования врачей Министерства обороны России доктор медицинских наук Владислава Шафалинова, который раскритиковал некоторые высказывания касательно вакцинации детей.
Уже 3 августа 2021 года председатель Московского городского научного общества терапевтов доктор медицинских наук профессор Московской академии Павел Воробьев в интервью ИА Красная весна заявил, что «модификация генов в вакцинах от коронавируса позволяет назвать их биологическим оружием».
Как отметил политолог Сергей Кургинян, смелых профессионалов в России, которые способны с риском для карьеры отстаивать альтернативный взгляд на борьбу с «ковидным злосчастьем» ничуть не меньше, чем на Запада. Однако, вопреки коллективисткой русской традиции, у них нет способности к той степени коллективных действий, которые демонстрируют американские врачи.
По его словам, проблема российского патриотического экспертного сообщества кроется в слабом социальном инстинкте, подталкивающем к совместно и коллективисткой деятельности в одном направлении во имя отстаивания своей позиции. И эту «разборность» (в противовес «соборности», которой нет) нужно преодолевать. При этом всем, западные эксперты намного более зависимы от своего «цеха» и слишком встроены в зарегулированные системы. Российские же эксперты куда более внутренне свободны и смелы, но «разборность» мешает.