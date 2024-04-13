Москва, 8 октября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Высказывания высокостатусных российских медиков и ученых о том, что вакцинация детей является «жертворпиношением», а вакцина от COVID-19 — биологическим оружием привел лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на платформе YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

Политолог рассказал, что 27 июля 2021 года «Общественная служба новостей» ознакомила читателя с заявлением заместителя заведующего кафедры военно-полевой хирургии в Государственном институте совершенствования врачей Министерства обороны России доктор медицинских наук Владислава Шафалинова, который раскритиковал некоторые высказывания касательно вакцинации детей.

«Вы знаете, меня поразило заявление некоторых деятелей — в том числе, к сожалению, ученых — что мы прививаем детей для того, чтобы они не были переносчиками и не заразили нас. Понимаете, это называется по-другому. По сути дела — это жертвоприношение детей в угоду нашему собственному личному здоровью», — заявил Шафалинов.

«Такого еще не было никогда в истории человечества. Во-первых, не было таких вакцин, которые на самом деле, вакцинами можно назвать лишь условно, это, безусловно, генно-инженерный продукт. Во-вторых, никогда не было такой ревакцинации раз в полгода», — добавил он.

Уже 3 августа 2021 года председатель Московского городского научного общества терапевтов доктор медицинских наук профессор Московской академии Павел Воробьев в интервью ИА Красная весна заявил, что «модификация генов в вакцинах от коронавируса позволяет назвать их биологическим оружием».

«Эти вакцины в основном — генно-модифицированные продукты, вирусы, которыми мы фактически заражаем людей для того, чтобы они продуцировали некие факторы, некие вещества, которые вызовут иммунную реакцию. Но вы меня извините, это, если хотите, биологическое оружие новое», — отметил Воробьев.

Как отметил политолог Сергей Кургинян, смелых профессионалов в России, которые способны с риском для карьеры отстаивать альтернативный взгляд на борьбу с «ковидным злосчастьем» ничуть не меньше, чем на Запада. Однако, вопреки коллективисткой русской традиции, у них нет способности к той степени коллективных действий, которые демонстрируют американские врачи.

По его словам, проблема российского патриотического экспертного сообщества кроется в слабом социальном инстинкте, подталкивающем к совместно и коллективисткой деятельности в одном направлении во имя отстаивания своей позиции. И эту «разборность» (в противовес «соборности», которой нет) нужно преодолевать. При этом всем, западные эксперты намного более зависимы от своего «цеха» и слишком встроены в зарегулированные системы. Российские же эксперты куда более внутренне свободны и смелы, но «разборность» мешает.