Оренбург, 8 октября, 2021, 07:50 — ИА Регнум. В Оренбургской области по факту массового отравления алкоголем возбуждено пять уголовных дел. Все они объединены в одно производство, сообщает 8 октября СУ СКР по региону.

Уголовное дело

Напомним, с 6 по 7 октября в поселке Красночабанский Домбаровского района по месту проживания и стационарном отделении больницы умерли девять человек от токсического действия этанола. На утро 8 октября, число жертв алкогольного травления выросло до 11. Среди умерших жители Домбаровского района и Ясненского городского округа возрасте от 32 до 72 лет.

Уголовные дела возбудили по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц»), пункту «а» части 6 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору»); части 1 статьи 171.3 УК РФ («Незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенные в крупном размере»).