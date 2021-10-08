Снежинск, Челябинская область, 8 октября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. В Снежинске Челябинской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач Юлия Круглик.

Mos.ru Вакцина «Спутник V»

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Согласно документу, привиться должны сотрудники сфер образования обслуживания. К последней относятся работники транспорта, торговли, общественного питания и т.д. Поставить оба компонента нужно к 1 декабря, если нет медотвода.

Причиной стала ситуация с коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, ранее обязательную вакцинацию для ряда сфер ввели в Свердловской области.