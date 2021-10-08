Красноярск, 8 октября, 2021, 07:47 — ИА Регнум. Прокуратура Красноярского края организовала проверку информации о возможном отравлении учащихся средней школа № 56 в Советском районе Красноярска. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 октября в краевом надзорном ведомстве.

Георгий Балаков ИА REGNUM Столовая

Предварительно установлено, что 7 октября в медучреждение обратились шесть детей с жалобами на повышение температуры тела и тошноту. Ещё 30 детей медики осмотрели на дому. Диагнозы пока не установлены.

В пищеблоке школы отобраны пробы суточной еды, воды, взяты смывы с оборудования. Их направили в лабораторию.

В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности администрации образовательного учреждения, а также организатора питания в школе.

Как сообщало ИА REGNUM, информацию о возможном отравлении красноярских школьников также проверяет Следственный комитет.