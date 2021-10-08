Благовещенск, 8 октября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Прокуратура города Свободный проводит проверку после возгорания газа на Амурском газоперерабатывающем заводе. Надзорное ведомство выяснит, соблюдалось ли на предприятии законодательство, правила промышленной и пожарной безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 октября в ведомстве.

Gazprom.ru Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) в районе г. Свободного Амурской области

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На месте происшествия находится прокурор города Свободный Ольга Смирнова. ЧП оценивается как нештатная ситуация. Происшествие находится на личном контроле прокурора Амурской области Александра Бучмана.

«Прокуратура взяла на контроль работу оперативных служб, работающих на месте происшествия», — также отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 8 октября на Амурском газоперерабатывающем заводе разгерметизировалось оборудование, это стало причиной выброса и возгорания газа. Рабочие были эвакуированы, никто не пострадал.