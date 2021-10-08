Чита, 8 октября, 2021, 07:43 — ИА Регнум. Общеобразовательная школа села Маккавеево (Забайкальский край) стала обладателем гранта президентского фонда культурных инициатив с проектом «Маккавеевский застенок». На реализацию идеи, в ходе которой планируется провести реставрацию исторических мест села, учреждение получило более 1 миллиона рублей. Подробности сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

Министерство культуры Забайкальского края Мемориал «Борцам революции» в забайкальском селе Маккавеево

«В селе Маккавеево есть уникальное историческое место — «Маккавеевский застенок», связанный с событиями начала прошлого века, где подверглись пыткам красные партизаны от рук карательного отряда особого Маньчжурского полка. В память об этих событиях был воздвигнут мемориал с захороненными останками погибших. За 50 лет он реставрировался только в советский период.

Сейчас из-за давности времени, из-за отсутствия финансирования мемориал пришел в упадок. Школьный музей — продолжение памятного места. Здесь можно соприкоснуться с историей — увидеть фото, документы, макеты и атрибуты. Время не пощадило и музей, оснащение советских времен пришло в негодность. Проект «Маккавеевский застенок» поможет восстановить историческую значимость своей малой Родины», — рассказали в средней общеобразовательной школе.

По словам координаторов проекта, необходимо провести работу по созданию туристического маршрута по значимым местам окрестностей села, создать условия для широкого посещения музея с применением нового оборудования и технических средств, а также сделать его виртуальную копию в интернете, подготовить план по реставрации мемориала Борцам революции с привлечением специалистов.

«Проект «Маккавеевский застенок» имеет огромное значение для нашего села, для воспитания подрастающего поколения. Школьный музей и мемориал в Маккавеево являются единственными источниками доказательств белого террора атамана Семёнова», — отметили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, президентским фондом культурных инициатив поддержано пять проектов Забайкалья на общую сумму около 12 миллионов рублей.

О создании фонда президент России заявил во время оглашения ежегодного послания 21 апреля 2021 года. Общий объем грантовой поддержки проектов по всей России составил более 3,5 миллиарда рублей. Прием заявок на получение грантов завершился 30 июля. Забайкальский край подал более 80 проектов на участие в конкурсе.