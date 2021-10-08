Якутск, 8 октября 2021, 07:44 — REGNUM В Якутии рассматривается возможность переориентации республиканского законодательного органа в профессиональный парламент, где все депутаты будут работать за заработную плату и не совмещать мандат с другими видами деятельности. Мнения высказывались на дискуссионной площадке «Государственное Собрание Якутии в 2023 году», инициатива не была поддержана, сообщает корреспондент ИА REGNUM 8 октября.
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Он подчеркнул, что бесполезно ожидать от перехода на профессиональный парламент того, что в него начнут избираться только юристы и специалисты-законодатели. Зато расходы на содержание Госсобрания возрастут, потому что депутатов на зарплате станет больше, считает эксперт. Ещё одним его аргументом против стало то, что перемены приведут к сокращению количества депутатских мест, увеличению округов и удорожанию мандатов во всех смыслах. Результатом станет то, что такие яркие общественники, как Иван Шамаев, Алёна Алексеева или Игорь Ноговицын не смогут прорваться в законодательный орган.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 17−19 сентября прошли довыборы депутатов в Госсобрание республики. По двум одномандатным округам были избраны представители «Единой России».