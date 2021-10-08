Якутск, 8 октября, 2021, 07:44 — ИА Регнум. В Якутии рассматривается возможность переориентации республиканского законодательного органа в профессиональный парламент, где все депутаты будут работать за заработную плату и не совмещать мандат с другими видами деятельности. Мнения высказывались на дискуссионной площадке «Государственное Собрание Якутии в 2023 году», инициатива не была поддержана, сообщает корреспондент ИА REGNUM 8 октября.

Dgeise Зал заседаний депутатов Тольяттинской городской думы

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«Х ватит вообще ноль депутатов. Б удет достаточно одного государственно-правового управления. Потому что сегодня более 70% всех законопроектов, которые обсуждаются и принимаются парламентом, написаны либо органами законодательной власти, либо главой республики. У нас парламент законотворческой функцией не занимается. У нас парламент занимается принятием законов, которые в него спускают органы исполнительной власти и глава. Именно поэтому внятных аргументов в пользу перехода на профессиональный парламент не прозвучало», — отметил политолог республики Виталий Обедин.

Он подчеркнул, что бесполезно ожидать от перехода на профессиональный парламент того, что в него начнут избираться только юристы и специалисты-законодатели. Зато расходы на содержание Госсобрания возрастут, потому что депутатов на зарплате станет больше, считает эксперт. Ещё одним его аргументом против стало то, что перемены приведут к сокращению количества депутатских мест, увеличению округов и удорожанию мандатов во всех смыслах. Результатом станет то, что такие яркие общественники, как Иван Шамаев, Алёна Алексеева или Игорь Ноговицын не смогут прорваться в законодательный орган.

«Войти в парламент не сидя верхом на огромном кошельке или не имея мощного административного ресурса б у дет невозможно. Профессиональный парламент означает для Якутии малочисленный закрытый элитарный клуб для обслуживания интересов исполнительных органов власти», — констатиров ал Виталий Обедин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 17−19 сентября прошли довыборы депутатов в Госсобрание республики. По двум одномандатным округам были избраны представители «Единой России».