Уфа, 8 октября, 2021, 07:48 — ИА Регнум. 20 телят погибли в результате пожара в селе Башкирии. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Коровник

Сообщается, что поздно вечером 7 октября спасатели Федоровского района получили сообщение о пожаре на предприятии «Искра» в деревне Айтуган-Дурасово.

Прибыв на место происшествия, огнеборцы установили, что горит дощатое здание размером 30×12 м. К счастью люди не пострадали. Удалось спасти 240 голов крупного рогатого скота и 23 телёнка.

«К сожалению, в результате пожара погибло 20 телят», — сообщает пресс-служба.

Огнеборцы оперативно справились с возгоранием. Сейчас они устанавливают причину произошедшего.