Чита, 8 октября, 2021, 07:34 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 8 октября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 70 647, причём 201 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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Вместе с тем 61 195 пациентов (+208 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1458 человек (+4 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 140 находятся в тяжёлом состоянии (+2 за сутки), 63 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+10 за сутки).

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