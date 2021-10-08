Москва, 8 октября, 2021, 07:32 — ИА Регнум. Увеличить размер штрафа до 300 тыс. рублей за высадку детей без билета из автобусов, трамваев и троллейбусов предложили в Общероссийском объединении пассажиров (ООП). Об этом 8 октября пишет газета «Известия».

Deartravel.ru Билет

Общественники полагают, что действующего запрета на принудительную высадку из общественного транспорта и штрафа до 30 тыс. рублей недостаточно — в России по-прежнему наблюдаются случаи, когда детей выгоняют из автобусов на улицу.

«По нашим данным, в регионах России происходит не менее 5−10 историй в неделю. Наибольшую опасность для детей несет высадка из транспорта в вечернее время суток за пределами города или населенного пункта — ребенок может не добраться до дома и остаться на улице», — объяснил председатель Общероссийского объединения пассажиров (ОПП) Илья Зотов.

Он направил письмо в правительство России и полномочным представителям президента РФ в федеральных округах, в котором предложил законодательно повысить ответственность перевозчиков и провести профилактическую работу с перевозчиками по этому вопросу перед началом зимы.

Читайте также: Госдума запретила высаживать из транспорта детей-безбилетников

Как сообщало ИА REGNUM, зимой 2021 года Госдума приняла закон, запрещающий высаживать из автобусов и электричек детей-безбилетников. Обязанность покинуть транспортное средство больше не распространяется на лицо, не достигшее возраста 16 лет и следующее без сопровождения взрослого.