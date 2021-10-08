Тегеран, 8 октября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. 7 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан заявил, что иранские компании готовы создать две электростанции мощностью 1000 МВт в Ливане. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая на совместной пресс-конференции со своим ливанским коллегой Абдуллой Бу Хабибом в Бейруте, министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейн Амир-Абдоллахиан подтвердил, что иранские фирмы готовы построить две электростанции мощностью 1000 мегаватт в Бейруте менее чем за 18 месяцев.

Во время встречи со своим ливанским коллегой Амир Абдоллахиан заявил, что Иран считает Ливан своим другом, партнером и союзником в регионе.

«Иран всецело готов помочь ливанскому правительству успешно преодолеть нынешний экономический кризис», — подчеркнул он.

Запуск двух крупных электростанций мощностью 1000 МВт в Бейруте будет осуществлен совместно иранскими и ливанскими инвесторами в рамках совместного предприятия.