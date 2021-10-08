Тегеран, 8 октября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. 7 октября постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций заявил, что космическое пространство и киберпространство должны оставаться мирными, представляя собой общее человеческое наследие. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая в Комитете по разоружению и международной безопасности на 76-м заседании Генеральной Ассамблеи ООН, постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт-Раванчи подтвердил, что космическое пространство и киберпространство должны оставаться мирными и разделять общее наследие человечества.

Он назвал недавние шаги по вооружению космического пространства и киберпространства «предметом обеспокоенности» и сообщил, что обе области, а именно космическое пространство и киберпространство, должны оставаться мирными, представляя собой общее достояние человечества.

Ссылаясь на хронические угрозы безопасности и появление новых угроз, Тахт-Раванчи заявил, что в этой ситуации состояние международного мира и безопасности ухудшилось.

«Мы стали свидетелями непредсказуемых событий, в том числе вооружения искусственного интеллекта, киберпространства и космического пространства», — отметил иранский дипломат.

«Вопреки заявлениям, указывающим на существование стратегической стабильности, следует отметить, что данное стратегическое соперничество происходит среди великих держав мира, что привело к новой гонке ядерных вооружений», — сообщил Раванчи.