Тегеран, , 08:53 — REGNUM 7 октября представитель Ирана в первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что возможности страны в области противоракетной обороны находятся в рамках его неотъемлемых прав и международных обязательств. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая на заседании первого комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, Хейдар Али Балуджи заявил: «Неоспоримым фактом является то, что только Иран осуществлял реализацию положений ядерной сделки (СВПД), при этом три европейские страны и Соединенные Штаты не выполнили свои обязательства в соответствии с этим документом».

«Иран привержен реализации СВПД при условии, что другие члены выполнят свои обязательства, а несправедливые санкции будут оперативно сняты», — отметил он.

Далее Балуджи сообщил: «Европейские страны, в дополнение к выполнению своих обязательств по СВПД, должны оказать давление на Соединенные Штаты, чтобы последние вернулись к полному осуществлению положений ядерной сделки и резолюции 2231 Совета Безопасности ООН».

«Во время переговоров Саудовская Аравия и Израиль сделали все возможное, чтобы сорвать процесс СВПД», — сказал иранский представитель, подчеркнув: «Конечно, мы не удивлены их позицией по СВПД. После того, как ядерная сделка была единогласно одобрена в Совете Безопасности, эти страны не упустили ни одной возможности распространить ложные обвинения с целью подрыва сделки и резолюции».