Токио, 8 октября, 2021, 07:24 — ИА Регнум. До 52 человек выросло число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,9 в Японии. Об этом 8 октября сообщило агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями при министерстве по административным делам и коммуникациям страны.

Zeml.info Землетрясение

Большинство пострадавших получили лёгкие травмы из-за падения во время подземных толчков. Однако несколько человек было госпитализированы с переломами в состоянии средней тяжести. Больше всего людей пострадало в соседних с Токио префектурах Сайтама и Тиба.

Движение поездов на большей части железнодорожных веток и веток метро было оперативно восстановлено, но везде отмечаются сбои в работе транспорта. На вокзалах и станциях метро наблюдаются длинные очереди на посадку, около 130 тыс. японцев опоздали на работу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 32 пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,9 в Японии. Эпицентр подземных толчков располагался на границе префектур Токио и Тиба. Сейсмологи предупредили жителей Японии о возможных сильных афтершоках.