Иркутск, 8 октября, 2021, 07:23 — ИА Регнум. В Иркутске, прямо на рабочем месте, задержали начальника отдела полиции №10 МУ МВД России «Иркутское». Как сообщает территориальное СУ СК РФ, правоохранитель подозревается в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, в» ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»).

Дарья Драй ИА REGNUM Полиция

По версии следствия, в конце 2020 года начальник отдела полиции через посредника получил от гражданина КНР взятку в размере 200 тысяч рублей. Она предназначалась за способствование в силу должностных полномочий начальника отдела полиции в совершении им действий в пользу взяткодателя, выразившихся в принятии решения о переквалификации преступных действий сожительницы взяткодателя — обвиняемой по уголовному делу, предусматривающей более мягкое наказание.

Следователями СК при содействии сотрудников УФСБ России по Иркутской области и ОРЧ СБ ГУ МВД России по Иркутской области начальник отдела полиции был задержан на рабочем месте. По месту его жительства и на работе проведены обысковые мероприятия. Органы предварительного следствия готовят в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, продолжается расследование уголовного дела, возбужденное ранее, в отношении посредника вышеуказанного преступления — бывшего начальника пункта полиции №3 (дислокация с. Хомутово) ОП №10 МУ МВД России «Иркутское». Он подозревается в совершении трёх эпизодов преступления, предусмотренного п. «б» ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, совершенное с вымогательством взятки»).

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября 2021 года стало известно о возбуждении ещё одного уголовного дела в отношении чиновников министерства имущественных отношений Иркутской области из-за сиротских квартир.

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