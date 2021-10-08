Тегеран, 8 октября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. 7 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что присутствие иностранных сил является причиной отсутствия безопасности и нестабильности в регионе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Амирабдоллахиан, находящийся с визитом в Бейруте, сделал эти замечания на встрече со спикером ливанского парламента Набихом Берри. Выступая в ходе встречи, министр иностранных дел Ирана заявил, что страна всегда готова оказать поддержку ливанскому народу и правительству.

Кроме того, министр иностранных дел Ирана и спикер парламента Ливана подчеркнули, что региональные проблемы должны решаться населением региона. Стороны также обсудили текущие переговоры между Ираном и Саудовской Аравией и выразили оптимизм по поводу позитивной трансформации отношений двух государств.

Ранее Амирабдоллахян также встретился с президентом Ливана Мишелем Ауном, обсудив с ним последние региональные и международные события.