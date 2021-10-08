Уфа, 8 октября, 2021, 07:50 — ИА Регнум. Комплекс по производству двигателей для газоперекачивающих агрегатов намерены построить в Башкирии. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что 7 октября на X Петербургском международном газовом форуме глава Башкирии Радий Хабиров, заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Дмитрий Леликов и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Олег Аксютин подписали соглашение о намерениях, в соответствии с которым Объединённая двигателестроительная корпорация (входит в Ростех) построит в Башкирии комплекс для сборки и испытаний индустриальных двигателей в интересах «Газпрома».

"Подписание соглашения с двумя стратегическими партнёрами республики — ПАО «Газпром» и Госкорпорацией Ростех — дало старт уникальному проекту по созданию в Башкортостане масштабного производства двигателей для газоперекачивающих агрегатов. Его запуск в 2024 году позволит создать в регионе новые рабочие места. Со своей стороны мы окажем инвестиционному проекту всю необходимую помощь», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Отмечается, что на предприятии намерены собирать высокоэффективные газотурбинные приводы, которые будут применять в составе газоперекачивающих агрегатов.

«Производственно-технологический комплекс в Уфе рассчитан на сборку, испытания и ремонт до 50 современных и эффективных двигателей ежегодно, что позволит обеспечить растущие потребности «Газпрома» в индустриальных силовых установках серии «АЛ». В том числе речь идёт и о создаваемой модификации AЛ-41CT мощностью 25 МВт. Кроме того, на базе её единого газогенератора будут разрабатывать версии в классе 32 и 43 МВт. Ввод в строй объекта обеспечит также новый уровень сервисного обслуживания уже поставленного оборудования», — приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора Госкорпорации Ростех Дмитрия Леликова. Сообщается, что первые опытные образцы АЛ-41СТ-25 намерены собрать уже в 2022 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии намерен подписать дорожную карту по реализации программ совместного обучения специалистов «ОДК-УМПО» и «Газпрома» в сфере эксплуатации и технического обслуживания газотурбинных двигателей серии АЛ.