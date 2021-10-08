Тегеран, , 09:09 — REGNUM 7 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил: «При проведении ядерных переговорах важно, чтобы они отвечали интересам иранской нации». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Министр иностранных дел Ирана сделал эти замечания на совместной пресс-конференции со своим ливанским коллегой Абдуллой Бу Хабибом.

«Если у остальных сторон ядерной сделки будет реальное намерение вернуться к своим обязательствам по СВПД, Тегеран также вернется к своим обязательствам», — заявил Амирабдоллахиан.

Он отметил: «Устные послания Соединенных Штатов и пассивные претензии трех европейских стран не являются критериями для возвращения Исламской Республики Иран к переговорам».

По словам дипломата, Иран будет действовать на основе практических мер других сторон, включая отмену санкций и их возвращение к обязательствам по ядерной сделке.

Министр иностранных дел Ирана также заявил о готовности Тегерана помочь Ливану во всех областях, представляющих взаимный интерес.