Тегеран, , 08:50 — REGNUM 7 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан провел переговоры с президентом Ливана Мишелем Ауном по последним международным и региональным событиям. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Согласно заявлению министерства иностранных дел Ирана, в ходе встречи Амирабдоллахиан подробно остановился на позиции Исламской Республики в отношении международных и региональных событий, диалога между Тегераном и некоторыми арабскими государствами. Министр также затронул тему переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Глава МИД выразил готовность его страны оказать всестороннюю решительную поддержку ливанскому народу и правительству в сложившихся экономических условиях. Он также выразил надежду на плодотворное сотрудничество двух стран в областях, представляющих взаимный интерес.

Ранее министр иностранных дел Ирана встретился со спикером ливанского парламента. По данным ливанских СМИ, глава МИД Ирана и его делегация прибыли в Бейрут рано утром 7 октября.