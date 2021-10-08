Тегеран, 8 октября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. 7 октября официальные лица Азербайджана, в том числе министр культуры Анар Каримов и заместитель премьер-министра Али Ахмедов, посетили павильон Исламской Республики Иран на 7-й Бакинской международной книжной ярмарке. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На Бакинской ярмарке Иран демонстрирует книги с более чем 300 наименованиями об Иране, традиционной литературе, истории, а также общественной жизни и социальных проблемах. Книги представлены на персидском, азербайджанском, турецком, английском и русском языках.

7-е издание Бакинской международной книжной ярмарки посвящено 880-летию со дня рождения великого персидского поэта Низами Гянджеви.

Как сообщает агентство IRNA, издатели из разных стран, включая Иран, Турцию, Индонезию, Колумбию, Россию и принимающую страну, активно участвуют в Бакинской книжной ярмарке, проходящей раз в два года.