Тегеран, 8 октября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. 7 октября президент Ирана Ибрагим Раиси в своем послании поздравил Кисиду Фумио с назначением на пост нового премьер-министра Японии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем послании иранский президент выразил надежду, что расширение консультаций и сотрудничества, как и прежде, приведет к укреплению двусторонних отношений, а также обеспечению международного и регионального мира.

Раиси выразил надежду, что назначение Кисиды Фумио откроет новую главу в дружественных отношениях Тегерана и Токио. Он заверил, что сотрудничество между Ираном и Японией будет расширяться во всех областях, в частности в сферах торговли и экономики, поскольку между двумя странами существуют исторические и дружественные отношения.

«Политика Исламской Республики Иран всегда содействовала укреплению международного и регионального мира и безопасности наряду с приверженностью международным обязательствам и соглашениям», — заявил Раиси.

Завершая свое послание, иранский президент пожелал процветания и успехов новому японскому премьеру, а также японскому народу.