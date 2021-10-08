Владивосток, 8 октября, 2021, 07:21 — ИА Регнум. В Приморье с начала года при неблагоприятных погодных условиях зарегистрировано более тысячи дорожно-транспортных происшествий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 октября в пресс-службе УМВД по региону.

Павел Латышов ИА Красная Весна Дождь

Следите за развитием событий в трансляции: «Штормит, морозит, заливает: катаклизмы погоды в России и мире – все новости»

Читайте также: В ДТП в Брянской области погибли четыре человека

В «погодных» ДТП погибли 46 человек, 432 получили различные травмы. Повреждено 1718 транспортных средств.

По видам происшествий преобладают столкновения автомобилей, на втором месте — наезд на стоящее транспортное средство, на третьем — наезд на пешехода. Наибольшее число автомобильных аварий при неблагоприятных погодных условиях зарегистрировано во Владивостоке и Надеждинском районе.

«Водитель должен вести транспортное средство учитывая не только установленные ограничения, но и погодные условия, состояние проезжей части, особенности своего транспортного средства», — напомнили в Госавтоинспекции.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере четыре человека стали жертвами столкновения трёх легковых автомобилей в Брянской области.