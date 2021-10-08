Тегеран, 8 октября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. 7 октября министр иностранных дел Ирана заявил, что страна согласовала с Россией ряд вопросов, связанных с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), выразив надежду, что в ближайшем будущем стороны переговоров в Вене будут действовать в соответствии со своими обязательствами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хоссейн Амирабдоллахян в беседе с корреспондентами IRNA и IRIB по окончании своего визита в Москву обрисовал способы возвращения к венским переговорам и пути сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии.

«Исламская Республика Иран действительно готова к переговорам и надеется, что в ближайшем будущем другие стороны вернутся к соблюдению всех своих обязательств и не будут колебаться в этом отношении», — заявил он.

Министр иностранных дел отметил, что если каждая сторона будет действовать в соответствии со своими обязательствами по СВПД, Иран так же, как и прежде, будет действовать в соответствии со своими обязательствами.

Министр иностранных дел, тем временем, сослался на свои переговоры с российской стороной о присутствии террористов в южных частях Кавказского региона, утверждая: «Интриги террористов в регионе Южного Кавказа создадут трудности для взаимоотношений наших добрых соседей, Армении и Азербайджанской Республики».