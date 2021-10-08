Москва, 8 октября, 2021, 07:19 — ИА Регнум. Арбитраж Московской области 1 ноября 2021 года рассмотрит иск АО «Концерн радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) из дивизиона «Ростеха» к АО «Национальный центр вертолётостроения им. М. Л. Миля и Н. И. Камова» (ранее АО «Московский вертолётный завод им. М. Л. Миля»). С последнего требуют свыше 51 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

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Иск подан еще в начале августа 2021 года. Дело принято судьей Сороченковой. Сумма претензий составляет 51 234 885 рублей. Прочие детали спора пока не сообщались.

8 ноября 2021 года арбитраж также рассмотрит иск компании «Стройпроекттехника», которая требует с предприятия долг по договору подряда и пени — более 1,7 млн рублей.

6 октября к центру вертолётостроения подало иск и АО «Радиотехнический институт имени академика А. Л. Минца». Сумма составляет более 3,6 млн рублей.

Напомним, в 2019 году завод имени Миля прошёл через процесс реорганизации. Его объединили с АО «Камов». Центр входит в дивизион холдинга «Вертолёты России».