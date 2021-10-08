Тегеран, 8 октября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. 7 октября заместитель министра дорог и городского развития Ирана заявил, что его страна достигла соглашения с Арменией о строительстве новых транзитных дорог, которые будут заасфальтированы в течение месяца, в связи с чем отпадает необходимость использовать предыдущий маршрут и платить пошлины в Азербайджанскую Республику. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хейролла Хадеми рассказал журналистам IRNA после своего визита в Армению о проведении плодотворных встреч с официальными лицами Армении, включая министра инфраструктуры этой страны и его заместителей.

«Для того, чтобы определиться с новыми маршрутами, обеими сторонами были представлены очень хорошие предложения с определенным графиком. Отныне трудности, с которыми сталкиваются иранские грузовики, будут решены», — заявил он.

Хадеми отметил: «Во время осмотра строящейся дороги для замены существующего маршрута совместно с представителями министерства инфраструктуры Армении мы объявили, что Иран готов оказать содействие в ускорении завершения строительства».

Он подчеркнул, что 21-километровая дорога Горис-Капан на территории Азербайджанской Республики потеряла свою актуальность в условиях, когда иранские водители грузовиков сталкиваются с высокими налоговыми пошлинами.