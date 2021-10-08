Уфа, 8 октября, 2021, 07:51 — ИА Регнум. Завод по производству полипропиленовых мешков и биг-бэгов намерены открыть в Башкирии. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что такие мешки являются универсальной тарой для хранения и транспортировки сыпучих грузов, в связи с этим их используют во всех отраслях.

Отмечается, что инвестор намерен направить на реализацию данного проекта порядка 120 млн рублей. Открыть производство планируется на площадях особой экономической зоны «Алга», поскольку в Башкирии есть необходимая сырьевая база.

«Размещение на территории особой экономической зоны позволит инвестору получить ряд преференций в виде налоговых и таможенных льгот. Кроме того, расположение производств по кластерному типу даст возможность найти предприятия со схожей технологией для взаимовыгодного сотрудничества», — приводит пресс-служба слова гендиректор корпорации развития Башкирии Наиля Габбасова.

Отмечается, что сотрудники корпорации развития Башкирии намерены подготовить пакет документов и бизнес-план для заявки на получение статуса резидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии могут построить цех по производству молока для детского питания.