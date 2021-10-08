Владивосток, , 07:08 — REGNUM Приморские депутаты 8 октября выбрали представителя краевого парламента в Совете Федерации РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Законодательного собрания.

Совет Федерации Иван Шилов, ИА REGNUM

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Фракция партии «Единая Россия» в Законодательном собрании Приморья выдвинула на пост сенатора Людмилу Талабаеву, избранную по одномандатному округу №23, в состав которого входит Дальнереченск, Пожарский район и часть Дальнереченского района.

Фракция «КПРФ» предложила кандидатуру Артёма Самсонова, избранного по списку Приморского краевого отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

По итогам тайного голосования Людмила Талабаева была избрана сенатором РФ, представителем Законодательного собрания Приморья. За неё проголосовали 25 депутатов, за Самсонова — 15. Нового сенатора поздравили председатель краевого парламента Александр Ролик и губернатор края Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 8 октября состоялось первое заседание Законодательного Собрания седьмого созыва. Присутствовали все 40 избранных депутатов.