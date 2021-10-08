Уфа, 8 октября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Пострадавший в результате пожара мужчина скончался в медучреждении Башкирии. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба республиканского МЧС РФ.

mchs.gov.ru Пожар

Сообщается, что 3 октября в городе Благовещенске на ул. Российская, 14 произошел пожар в фермерском хозяйстве в бревенчатом двухэтажном здании размером 12×12 метров.

Отмечается, что в результате этого пожара мужчина 1974 года получил термические ожоги тела и отравление продуктами горения. Пострадавшего срочно доставили в реанимацию ожогового центра городской больницы № 18.

«8 октября он скончался в реанимационном отделении», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии сообщили о росте числа погибших во время пожаров.