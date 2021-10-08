Цюрих, Швейцария, , 06:55 — REGNUM Встреча китайской и американской делегаций в Швейцарии стала способом урегулировать разногласия, возникшие между США и Китаем в последние годы, заявил 7 октября журналистам помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Переговоры были продуктивными в том смысле, что это была реальная возможность за закрытыми дверями по-настоящему изложить друг другу наши разные точки зрения и намерения, — сказал он. — И сделать всё возможное, чтобы создать условия, при которых конкуренция (между США и Китаем), пусть и является жёсткой, но может управляться ответственно и не перерастёт в конфликт или конфронтацию».

«Я исхожу из того, что интенсивная конкуренция требует интенсивной дипломатии. Так что нам есть к чему стремиться», — сказал Салливан.

Ранее результаты переговоров в швейцарском Цюрихе прокомментировал глава китайской делегации член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава секретариата Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. Он отметил, что «встреча была конструктивной и способствовала улучшению взаимопонимания».

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