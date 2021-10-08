Кемерово, 8 октября, 2021, 06:56 — ИА Регнум. В Крапивинском районе Кемеровской области медведь не угрожает жизни людей, поэтому регулировать численность животных пока не планируется. Об этом заявили в департаменте по охране объектов животного мира региона.

U.S. Natoinal Park Service Медведь

Напомним, ранее жители посёлков Банное, Комаровка и Ивановка пожаловались, что медведь дерёт скот.

«Скот необходимо пасти, чтобы не было нападений диких зверей, — считает главный госинспектор отдела ведомства Павел Русяйкин. — Беспризорные коровы и телята заходят глубоко в лес, в естественную среду обитания медведя, вот хищник и нападает на скотину. Не нужно делать ему таких «подарков» — не будет проблем».

От отметил, что департамент занимается защитой животных, а не уничтожением. И в ведомстве не будут выдавать разрешение на регуляцию численности зверей, если нет угрозы жизни человека.

Русяйкин уточнил, что не так давно в Банном медведь пришёл на ферму и подрал коров, поэтому было выдано разрешение на отстрел животного. По его словам, в окрестностях Ивановки и Комаровки бродит другой хищник, который не заходит в деревни и не угрожает жителям, а берет только то, что само приходит в лес — беспризорный скот.

По официальным данным, сейчас численность медведей в Кузбассе — чуть более 3 тысяч, а территория лесов и тайги — более 6 млн гектар.