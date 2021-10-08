Варшава, , 06:48 — REGNUM Судоходный канал, который Польша планирует провести через Балтийскую косу, не нанесет «удара по Москве», а приведет только к увеличению доходов российских предпринимателей. Об этом 7 октября написал обозреватель Мачей Сандецкий в статье для издания Gazeta Wyborcza.

План канала через Балтийскую косу Krzysztof Maria Różański

Автор публикации напомнил, что инициативу по созданию канала выдвинул председатель польской правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский. По замыслу политика, реализация указанного проекта станет для Варшавы «символом окончательного преодоления зависимости от Москвы», поскольку единственный выход из Калининградского пролива сейчас контролирует РФ.

Сандецкий отметил, что элита Польши хочет построить канал для развития порта у польского города Эльблонг. Однако, по как подчеркнул журналист, 90% товарооборота Калининградской области приходится именно на этот транспортный узел. По словам обозревателя, российские компании провозят через польский порт различные грузы и строительство канала увеличит их грузопоток, что приведет к росту их прибыли.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года Польша завершила первый этап строительства судоходного канала на Балтийской косе. Президент республики Анджей Дуда назвал реализацию проекта «освобождением от России».

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