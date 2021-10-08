Владивосток, 8 октября, 2021, 06:59 — ИА Регнум. Четыре региона Дальнего Востока получат 120 млн рублей на поддержку производителей зерновых культур, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт правительства РФ.

Pixabay.com Зерно

Читайте также: Регионы РФ получат 10 млрд рублей для поддержки производителей зерна

Для каждого региона величина финансирования рассчитывалась исходя из объёма полученной продукции.

Аграрии смогут компенсировать до половины своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

Так, ️больше всех получит Приморье — 86 млн рублей, Приамурье — 29,6 млн рублей, ️Забайкальский край — 3,6 млн рублей и Еврейская автономная область — 0,7 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам страны 10 млрд рублей для поддержки производителей зерновых культур.