Благовещенск, 8 октября, 2021, 06:53 — ИА Регнум. В Благовещенске появился баннер, на котором указаны имена, фамилии, профессии под заголовком «Их больше нет» и с крупной надписью «COVID-19». Социальная реклама была призвана подтолкнуть население пройти вакцинацию, но вместо этого вызвала возмущение горожан. Фото баннера 8 октября опубликовано на странице skaner28 в Instagram.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Вакцинация

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Мелким шрифтом внизу баннера указано, что все перечисленные имена и фамилии вымышлены. В мэрии города утверждают, что не имеют отношения к размещению рекламы. Тем не менее, горожан возмутил такой способ склонить людей к вакцинации от коронавируса.

«Хватит шантажировать людей. Пусть каждый решает сам. Напишите теперь имена людей, которые поставили прививку, заболели и умерли от COVID 19», — написала пользователь Instagram irina. rod153.

«Знакомая после прививки стала тяжелее переносить обычную простуду, при которой ранее был лишь лёгкий кашель и насморк», — рассказала _alyonushka_1211.

«План проваливается у них…» — сделала вывод lkudravceva118.

«Можно подумать сейчас все побегут резко прививаться?! Бред», — выразила уверенность dashuta. loy28.

«Зачем вы это делаете? Итак людей запугали больше половины населения привиты уже делают ревакцинацию, что вам ещё надо? Прививайте в обязательном порядке приезжих. Ведь они сюда едут даже мед комиссии не имеют, флюорографии, все пачками идут в поликлинику. А в городе их уже больше, чем нас. Где гарантия, что они все здоровы?», — поинтересовалась vera.1962mix.ru.

«Кому надо те поставили, кто не поставил будут до последнего ждать, пока не станут под дулом пистолета заставлять», — считает impreza_projectd.

Люди не верят, что баннер опубликован не по инициативе властей и требуют раскрыть фамилию предпринимателя, заказавшего размещение баннера. Есть и те, кто поддерживает такую социальную рекламу.

«Абсолютно нормальный баннер, все правильно!» — написал dmitriipetrov1072.

Как сообщало ИА REGNUM, в ковидные госпитали Амурской области всё чаще привозят молодых пациентов с обширным поражением лёгких. В тяжёлом состоянии из-за COVID-19 находится много амурчан трудоспособного возраста.