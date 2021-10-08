Сургут, Югра, 8 октября, 2021, 06:42 — ИА Регнум. Житель Сургута (ХМАО) подозревается в похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

david pacey Связанные руки

По версии следствия, в июле 2021 года 30-летний обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении денежных средств похитил 39-летнего свидетеля по его делу, несколько часов держал его связанным в гараже, тем самым заставив свидетеля не явиться в суд и не давать показания.

По факту было возбуждено уголовное дело по п."в» ч.2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека с применением насилия»). Злоумышленник задержан, следствие ходатайствует о его заключении под стражу.