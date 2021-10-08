Абуджа, 8 октября, 2021, 06:29 — ИА Регнум. Группу заложников, похищенных бандитами почти два месяца назад, освободили сотрудники полиции в штате Замфара на северо-западе Нигерии. Об этом 8 октября сообщила газета The Punch.

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Полицией были освобождены 187 человек, которых бандиты удерживали в заложник4ах 50 дней. Люди были похищены в разных районах штата. Одна из заложниц рассказала издания, что за время нахождения в плену от голода умерли 17 человек.

Все освобождённые люди были переданы властям штата. Рост организованной преступности отмечается в северных и центральных районах Нигерии уже в течение двух лет. Бандиты захватывают заложников с целью выкупа, угоняют скот у местных жителей и облагают их непомерной данью. Кроме того, преступники жестоко расправляются с теми, кто обращается за помощью в органы власти.

Чтобы обуздать преступников, власти вынуждены задействовать военных и спецотряды полиции, а также авиацию. Среди местных жителей в противовес бандитам создаются группы народного ополчения.

Ранее ИА REGNUM сообщало об освобождении похитителями десяти учеников из числа похищенных в баптистской школе.