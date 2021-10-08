Петропавловск-Камчатский, 8 октября, 2021, 06:29 — ИА Регнум. На Камчатке на 34-летнего оленевода завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Обвиняемый находится на подписке о невыезде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 октября в краевом СУ СКР.

Admhmao.ru Оленеводы

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26 сентября во временном лагере между двумя оленеводами возник спор по правилам выпаса оленей. Словесная перепалка перешла в борьбу и обвиняемый применил удушающий приём в отношении своего 32-летнего коллеги, который скончался на месте.

О произошедшем оленеводы сообщили своему руководителю, который обратился в полицию.

«На место происшествия вылетела следственно-оперативная группа», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-депутат Законодательного собрания Камчатки Игорь Редькин, которого обвиняют в убийстве человека, проведёт ещё два месяца под домашним арестом.