Владивосток, 8 октября, 2021, 06:37 — ИА Регнум. В Приморье продолжается антибраконьерская операция «Путина-2021» — проведено более 30 рейдов, по результатам которых выявлено 36 правонарушений, из них по 19 — за незаконную добычу водных биологических ресурсов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 октября в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Приморскому краю Незаконная добыча

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К административной ответственности за нарушение правил, регламентирующих рыболовство, уже привлечено 17 человек. Изъято 74 незаконно добытой кеты, 12 кг красной икры, а также орудия лова.

Так, в Уссурийске выявлен факт незаконного хранения группой лиц в целях сбыта продукции без маркировки на сумму свыше 500 тыс. рублей. Из незаконного оборота изъято 1570 кг кеты, 127 кг икры, 45 кг краба, 230 кг креветок.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Князе-Волконское сотрудники ДПС остановили автомобиль, в салоне которого обнаружили черную икру и восемь осетров.