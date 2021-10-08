* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, , 06:15 — REGNUM Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считает террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «головной болью» и ликвидирует их в Афганистане после каждого инцидента, сообщил 8 октября телеканал TOLO News со ссылкой на официального представителя захватившей власть группировки.

Исламисты

«Мы не называем ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) угрозой, мы называем его головной болью. В некоторых местах оно создает головную боль, но после каждого инцидента его виновники ликвидируются. Мы их гоним, их убежища обнаружены», — сказал представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиулла Муджахид.

Он добавил, что ликвидируемые боевики не пользуются поддержкой народа Афганистана.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на востоке Афганистана ликвидированы три боевика террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Операцию проводил спецназ боевиков.