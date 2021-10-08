Кемерово, 8 октября, 2021, 06:16 — ИА Регнум. В Кемеровской области выявлены факты необоснованного отказа в выдаче рецептов на медицинские изделия детям-инвалидам. Об этом сообщило управление Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу.

Honza Soukup Ребёнок-инвалид

Нарушения установлены в Орджоникидзевском и Заводском районах Новокузнецка.

«Установлено, что в нарушение требований федерального законодательства врачами отказано в выписке рецептов на необходимые медицинские изделия детям-инвалидам, что явилось основанием для внесения руководителям медицинских учреждений представлений об устранении нарушений закона», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что по результатам рассмотрения постановлений рецепты выписаны, медицинские изделия детям предоставлены.