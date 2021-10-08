Хабаровск, 8 октября, 2021, 06:22 — ИА Регнум. В селе Князе-Волконское сотрудники ДПС остановили автомобиль, в салоне которого обнаружили черную икру и восемь осетров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 октября в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Черная икра

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Всего было изъято более 15,5 литров черной икры — свыше 5,5 кг, а также восемь фрагментов рыб осетровых пород весом более 17 кг.

Выяснилось, что жительница Хабаровска купила деликатесы у незнакомца, заведомо зная, что их оборот запрещен законом.

Возбуждено уголовное дело за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов. Максимальная санкция — лишение свободы сроком до трёх лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Комсомольске-на-Амуре гарнизонный военный суд вынес приговор мичману запаса, ранее проходившему военную службу в войсковой части 9783. Он признан виновным в незаконной добыче и обороте особо ценных водных биологических ресурсов, совершенные организованной группой.