Буэнос-Айрес, 8 октября, 2021, 06:07 — ИА Регнум. Закрыть дело в отношении вице-президента и экс-главы Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер, подозреваемой в препятствии расследованию дела о теракте, постановил суд в Буэнос-Айресе. Об этом 7 октября сообщило издание La Nación.

Kremlin.ru Экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер

В постановлении суда сказано, что в действиях Фернандес де Киршнер и членов её правительства, подписавших меморандум о взаимопонимании с Ираном, не найдено состава преступления. Адвокат родственников погибших в результате теракта заявил о намерении обжаловать решение суда.

Напомним, обвинения в препятствовании расследованию теракта, произошедшего в 1994 году в Буэнос-Айресе, прокурор Альберто Нисман выдвинул против Фернандес де Киршнер в 2015 году. Утверждалось, что правительство вело переговоры с Ираном о выгодном для Аргентины соглашении о поставках зерна в обмен на нефть и одним из условий соглашения было, якобы, освобождение от ответственности иранцев, находящихся в розыске по подозрению в причастности к теракту.

При этом прокурор был найден мёртвым за 24 часа до того, как он должен был представить доказательства своих обвинений против вице-президента Аргентины в Конгрессе. После этого дело было отправлено в архив до декабря 2016 года, когда кассационный суд постановил возобновить рассмотрение дела.