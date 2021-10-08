Вашингтон, 8 октября, 2021, 06:05 — ИА Регнум. Доступ к информации о «санкционной политике США в отношении российских граждан» удалось получить злоумышленникам, совершившим кибератаку на компьютерные системы компании SolarWinds. Об этом 7 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Нападение произошло еще в марте 2020 года. Тогда хакеры внедрили вирус в обновление программного обеспечения Orion, разработанного SolarWinds. Кроме того, в результате вмешательства хакеры получили доступ к сведениям контрразведки США, касающихся России.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября американская компания Microsoft обвинила хакеров из России в том, что они при поддержке государства якобы взламывают объекты в Соединенных Штатах. В корпорации утверждают, что целью таких атак чаще всего становятся правительственные организации.