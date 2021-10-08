Вашингтон, , 06:01 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп вновь выступил с критическим комментарием в связи с запуском газопровода «Северный поток — 2», обвинив действующего главу государства Джо Байдена в том, что именно он позволил функционировать российскому проекту. Об этом Трамп заявил в эфире телеканала Fox News.

Дональд Трамп и Джо Байден Андрей Черкасский © ИА REGNUM

«Я закрыл трубопровод из России в Европу, а потом пришел Байден, и одна из первых вещей, которые он сделал, — это открыл этот трубопровод. Но он закрыл наш трубопровод Keystone XL Pipeline… Он его закрыл и разрешил, вероятно, самый большой в мире — из России в Европу и особенно в Германии», — сказал бывший американский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, США несколько лет пытались остановить строительство «Северного потока — 2», существенно замедлив реализацию проекта. В июне 2021 года Трамп обвинил Байдена в том, что тот разрушает экономику США, «одобряя российский трубопровод в Европу».

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Напомним, власти США по соглашению с Германией не стали вводить новые санкции против компании Nord Stream 2 AG, выступающей оператором «Северного потока — 2», хотя и продолжают считать его строительство «плохой идеей». Вместе с тем стороны договорились контролировать функционирование газопровода и изучить характер влияния России на энергетическую безопасность европейских стран.