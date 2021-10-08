Иркутская область, 18 апреля, 2012, 14:37 — ИА Регнум. Иркутская область подтвердила намерение по разработке проекта "Системы 112". Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства со ссылкой на губернатора Приангарья Дмитрия Мезенцева , это решение было озвучено на совещании, посвящённом вопросу внедрения системы ГЛОНАСС в регионах России, которое прошло накануне в Москве под руководством заместителя председателя правительства РФ Владислава Суркова .

Дмитрий Мезенцев отметил, что Иркутская область намерена вложить финансовые средства в формирование единой информационной системы вызова экстренных оперативных служб "Система 112" совместно с МЧС России . Губернатор также подчеркнул, что одним из приоритетных направлений работы правительства региона в 2012 году в сфере использования космических технологий является развитие базовых элементов региональной навигационно-информационной инфраструктуры. В частности, диспетчеризация транспорта, оснащение навигационным оборудованием транспортных средств экстренных и оперативных служб Иркутской области системой приема сигнала в рамках программы ГЛОНАСС.

"Для Иркутской области как для региона, имеющего такие большие расстояния, считаем крайне необходимым оснащение навигацией транспорта оперативных служб. Кроме того, мы намерены заниматься высокоточным земледелием с использованием системы ГЛОНАСС. При помощи этой же системы будем наводить порядок в лесу", - отметил Дмитрий Мезенцев.

Губернатор также сообщил, что Иркутская область приступит к формированию регионального банка пространственных данных (цифровые топографические и тематические карты, космоснимки) и развивать региональную геоинформационную систему, обеспечивающую интеграцию баз данных органов власти всех уровней с региональным центром мониторинга транспорта.