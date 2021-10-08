Магадан, 8 октября, 2021, 06:05 — ИА Регнум. В Магадане осужден бывший заместитель генерального директора ООО «Днепр-Голд» за хищение в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 октября в пресс-службе прокуратуры Колымы.

succo Контейнер с дизельным топливом

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В ходе следствия и в суде установлено, что с 2015 по 2017 годы золотодобывающим предприятием «Днепр-Голд» приобретено дизельное топливо для использования в производственной деятельности, которое хранилось на автозаправочной станции в Магадане.

Фигурант уголовного дела присвоил невостребованные остатки дизельного топлива в объеме 600,5 тонны и продал автозаправочной станции.

Противоправные действия пресечены сотрудниками СУ СК РФ по Магаданской области.

В результате хищения предприятию причинен ущерб свыше 31,6 млн рублей, который возмещен в досудебном порядке в полном объёме.

Суд вынес обвиняемому приговор — четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Как сообщало ИА REGNUM, глава одного из сёл в Усть-Янском районе Якутии присвоила себе снегоход «Буран» и похитила 400 тыс. рублей. Возбуждённое в отношении бывшей чиновницы уголовное дело передано в суд.