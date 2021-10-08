Ханты-Мансийск, 8 октября, 2021, 05:50 — ИА Регнум. В Югре парламентарии скорректировали доходы и расходы бюджета автономного округа на 2021 год. Об этом сообщает информационно-аналитическое управление думы ХМАО.

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Доходы увеличиваются на 6,3 млрд рублей и составят 232,5 млрд. На аналогичную сумму выросли расходы и составят 282,2 млрд рублей. Дефицит бюджета ХМАО на 2021 год остаётся прежним и составит 49,7 млрд рублей.

Средства будут направлены на оплату труда бюджетникам, попадающим по майские указы президента РФ, и для корректировки зарплат некоторых работников в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января 2021 года.

Среди других значимых статей расходов — финансирование создания перинатального центра в Сургуте, а также трёхмесячного запаса медицинского кислорода для инфекционных госпиталей, приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, препаратов для лечения пациентов в стационаре, вакцины против гриппа, автомобиля-рефрижератора для доставки термолабильных лекарственных средств и вакцин и на экстренные авиаперевозки больных.

Также дополнительные доходы будут направлены на завершение строительства образовательно-молодежного центра с блоком питания в Сургуте и второй очереди школы № 8 в Ханты-Мансийске, на содержание и обслуживание корпуса «В», «Г» и защитного сооружения гражданской обороны Центральной больницы в Нижневартовске.