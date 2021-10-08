Ачинск, Красноярский край, 8 октября, 2021, 05:49 — ИА Регнум. В городе Ачинске Красноярского края поймали мужчину, фотографировавшего женщин под юбками.

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«В Ачинске сотрудниками полиции установлен 58-летний мужчина, который 5 октября попал в объектив камеры видеорегистратора во время возможного совершения противоправного факта», — сообщили ИА REGNUM 8 октября в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Видео с ачинцем появилось в соцсетях. Полицейские предприняли меры реагирования. Стражи порядка нашли 58-летнего ачинца и изъяли у него сотовый телефон.

Мужчина доставлен в медицинское учреждение. Полиция проводит проверку.

Добавим, в полиции не уточнили, о каком «противоправном факте» идёт речь. Однако, по сообщениям красноярских СМИ, ачинец фотографировал женщин под юбками. Его действия 5 октября снял видеорегистратор. В комментариях к посту в соцсетях местные жители сообщили, что уже видели мужчину, когда он делал подобные кадры, передаёт ТВК.

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